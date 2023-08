Se han entregado 98 millones de ejemplares

SEP no ha perdido ningún amparo, libros se entregarán en todos los estados: Leticia Ramírez La titular de la SEP sostuvo que "no hay nada malo ni algún tipo de dolo en los textos"; agregó que la dependencia a su cargo no ha perdido ningún amparo de los que enfrenta respecto al nuevo modelo educativo