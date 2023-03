“No seremos empleados de EU”: Ejecutivo

En un tono creciente de la pugna entre México y Estados Unidos por el tema del tráfico de fentanilo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el trabajo que realiza ese país para combatir el consumo de drogas y el control de armas, y advirtió que habrá cooperación, pero no sumisión de nuestro país.

“Nada de aceptar un narcoestado, como existió, y también cooperar con Estados Unidos para que no entre droga por la frontera de México a Estados Unidos, pero que no se malinterprete, que no quieran que eso sea lo primero, que no se confundan; vamos a seguir apoyando por solidaridad, pero no vamos a ser sus empleados y que nos vengan a decir: ‘te vas a dedicar únicamente a esto’, no; somos libres y soberanos”, advirtió a la enviada de Washington para el tema de fentanilo, Elizabeth Sherwood-Randall.

Agregó que mientras México realiza un esfuerzo para combatir a las bandas criminales, en el otro lado de la frontera no se tiene información de resultados del combate al narcotráfico: “Por eso estamos planteando: a ver, ¿qué hacen ustedes?, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo combaten a los narcotraficantes y distribuidores de droga en Estados Unidos? ¿Cuánto decomiso? Lo más importante: ¿qué están haciendo para que los jóvenes no opten por las drogas?”.