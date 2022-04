Servicio exterior mexicano no puede ser "casa de citas" para pagar favores políticos: Germán Martínez

Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Parlamentario Plural, afirmó que el servicio exterior mexicano "no se puede convertir en una casa de citas para pagar favores políticos", luego de que Carlos Miguel Aysa González fue ratificado como embajador en República Dominicana.

El legislador aseguró no estar de acuerdo con la nominación hecha por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que Carlos Miguel Aysa González tomara el puesto diplomático en el país caribeño, a pesar de que anteriormente en el Grupo Plural han felicitado a otros embajadores "sin ningún reparo, sin ningún empacho".

"Nosotros hemos aprobado y felicitado a las nominaciones que ha hecho el Presidente de la República, en Brasil, en Nicaragua, en Venezuela, por ejemplo, sin ningún reparo, sin ningún empacho, sin embargo, sí debemos decir que después de la de España y ahora la de la República Dominicana, el sabor que nos queda no es grato", subrayó Germán Martínez en la tribuna del Senado.

Destacó que el cargo de embajador en República Dominicana fue ocupado en algún momento por Ismael Moreno Pino, a quien definió como un gran diplomático mexicano, "nieto de Pino Suárez, del vicepresidente Pino Suárez y alumno del michoacano Alfonso García Robles, a quien mucho le debemos en la contención nuclear en el mundo", recordó.

El senador del Grupo Plural afirmó que la nominación de Carlos Miguel Aysa González no es digna "de la relación que tuvieron Pedro Henríquez Ureña y Alfonso García Robles, y Alfonso Reyes, quienes tuvieron una comunicación epistolar como ninguna, y quienes configuraron la identidad latinoamericana".

Martínez Cázares ahondó en que en el Grupo Plural se aprobaron otras nominaciones que hizo el Presidente López Obrador, pero que en el caso de Aysa González, no lo harían.

"No sé puede convertir al servicio exterior mexicano en una casa de citas para pagar favores políticos, así no, nosotros en el Grupo Plural hemos aprobado las excepciones, con toda claridad del Presidente de la República, insisto, Brasil, Nicaragua, Venezuela y otros, pero no vamos a ir ahora con esta nominación de la República Dominicana".