Indagan a Martha Delgado por dosis para funcionarios

Ante la denuncia presentada el 5 de diciembre de que dieron acceso a funcionarios de la administración pública a la vacuna de CanSino, la Secretaría de la Función Pública (SFP) pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) investigar a Martha Delgado y a Javier Jileta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y exdirector general de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, respectivamente, de la cancillería.

Los funcionarios habrían supuestamente llevado a cabo la vacunación de diversas personas en las oficinas de Epic Research, empresa que está llevando a cabo la fase 3 del ensayo clínico de la vacuna china en México desde principios de noviembre.

“Además, señalan que Martha Delgado, subsecretaria en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Javier Jileta han incurrido en cohecho, utilización indebida de información, abuso de funciones, etc. Al dar acceso a vacunas (no placebo) no autorizadas por Cofepris a diversos funcionarios dentro de la administración pública y convertir ese predio en centro de vacunación no autorizado”, expuso e un oficio el subsecretario de la Función Pública, Roberto Salcedo.

El oficio de la SFP dirigido a la SRE. Foto: Especial

El oficio con el que la SFP solicitó al Órgano Interno de Control de la SRE investigar la acusación es el SFCC/200/273/2020, y está fechado el 18 de diciembre de 2020.

Javier Jileta renunció a su cargo el pasado 29 de diciembre, 10 días después de que la SFP pidiera a la Cancillería investigar la denuncia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores fue la responsable de que CanSino haga la fase 3 del ensayo clínico de su vacuna en México, así como de otras farmacéuticas como Novavax.