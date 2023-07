Sheinbaum no necesita ayudantes para defender posturas, responde Ebrard a Sansores.

Marcelo Ebrard afirmó que Claudia Sheinbaum “no necesita de ayudantes” para su campaña tras las críticas que lanzó la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, al plan ÁNGEL; dijo que la exjefa de Gobierno debe tener disposición y estar preparada para defender las ideas propias.

“De Layda, yo creo que Claudia no necesita ayudantes, honestamente si hay un tema respecto al plan ÁNGEL habrá que debatirlo, que presente su propuesta”, aseguró el excanciller en conferencia de prensa durante la gira por el estado de Querétaro.

¿Tiene miedo Claudia (a debatir)?, preguntó un reportero.

-“Ah, no sé, yo creo que habría que preguntarle. Yo pienso que debería estar preparada para debatir y deliberar, siempre he insistido en que deberíamos de poder presentar nuestros puntos de vista”, respondió.

Ejemplificó que la comisión de Morena inició la elaboración del plan de gobierno 2024-2030, “ni modo que no demos nuestra opinión, pues cómo si somos los que estamos compitiendo (…) Me imagino que Claudia tendrá que mandar su punto de vista, lo mismo Adán, los demás compañeros, se hace un debate, entonces no creo que se va a poder eludir”.

Ante los señalamientos de la mandataria campechana que calificó como un acto de deslealtad al presidente López Obrador la presentación del plan de seguridad, Ebrard respondió que “a veces hay compañeras y compañeros que no entienden bien lo que Andrés hace, es más, cuando les preguntas qué es la 4T, no te saben decir bien”.

Por otro lado, Marcelo Ebrard calificó como “temerario” que el exsecretario de Hacienda, José Ángel Gurría sea quien esté a cargo del plan de gobierno del Frente Amplio.

“Temerario, no, poner a ese cuate hacer tu plan de gobierno. Es el retro, vamos a regresar al zedillismo por la puerta de atrás. Con él sí debatí en la Cámara de Diputados con energía porque no nos quería decir la cifra del Fobaproa”, aseveró.

Cuestionado sobre la posibilidad de debatir con Xóchitl Gálvez si resulta ser la abanderada del bloque opositor, dijo que le gustaría hacerlo cuando ella quiera, siempre con respeto, considerando que “es una dama, igual que lo es Claudia, y no pretendo hacer ni nunca lo he hecho, debates destructivos, sí firmes”.

JVR