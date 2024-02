Sheinbaum pide “ojos abiertos” ante fake news

La precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a tener “los ojos abiertos” ante las noticias falsas que, aseguró, han circulado en los últimos días.

En una transmisión en redes sociales, la morenista acusó que con la difusión de fake news se busca detener lo que considera un “gran cambio” en el país con la llegada de la Cuarta Transformación.

‘’Hay que estar con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos, porque lo hemos platicado aquí en el podcast, lo que significan las noticias falsas, las fake news y cómo van construyendo este esquema porque van a seguir. Nosotros somos no a la corrupción, no a los privilegios, no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, pero sí a la igualdad, sí a los derechos, sí a las libertades, a la democracia, sí al bienestar del pueblo de México, pues del otro lado es pura crítica’’, dijo.

En el encuentro virtual, señaló que durante las administraciones pasadas se demostró cuáles son los proyectos que van en contra de la población mexicana.

Ahí también se refirió a la investigación que la semana pasada fue retomada para señalar que el crimen organizado financió la campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando buscó el mismo cargo en 2006, lo cual insistió en que fue mentira y es una investigación ya concluida.

‘’Si hablábamos de algún gobierno vinculado con el narcotráfico, el de Felipe Calderón’’, mencionó al señalar que Genero García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de México del último Gobierno del PAN, ahora se encuentra en prisión, acusado por sostener vínculos con el crimen organizado mientras se desempeñaba en el cargo.

En otro sentido, volvió a referirse a las reformas que envió el titular del Ejecutivo Federal y con las cuales, aseguró, se busca fortalecer los derechos de la población.

Comparó que, en otros países de América Latina, como Argentina, se vive una regresión debido al impulso de políticas para privatizar el derecho de acceso a la educación, mientras que en México se busca que el Estado garantice la salud, vivienda y también la educación.

Hizo hincapié en que las propuestas del Presidente para que desde la Constitución se prohíba el maltrato animal y garantizar derechos a los pueblos originarios, tras la realización de una consulta que sí consideró su opinión, harán de la Carta Magna la más vanguardista en el mundo.

“Hay que proteger a los animales, además cuando hay violencia contra un animal de compañía, después esa violencia se traduce o ya es parte de una violencia contra la sociedad, entonces prohibir el maltrato animal y que esté en la Constitución”, agregó.

Previamente, compartió en redes sociales una fotografía junto a los directivos de Bank of America, Bernard Mensah, Augusto Urmeneta y Emilio Romano, con quienes dijo haber coincidido en que “vienen años muy buenos para México”.