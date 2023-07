Comparó a la oposición con la 4T

Sheinbaum señala que apenas abrieron la plataforma del 'frente cínico' para las firmas y ya no funciona Claudia Sheinbaum, ex Jefa de Gobierno de la CDMX, señaló que la plataforma del "frente cínico" ya no funciona; también enfatizó que "en la 4T hay esperanza y amor a México"