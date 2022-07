”Siempre he respetado la ley”, respone Armenta a denuncia interpuesta por Ignacio Mier ante FGR

El senador morenista Alejandro Armenta aseguró que siempre ha respetado la ley, en respuesta a la denuncia que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, interpuso en su contra.

Esta mañana, el diputado denunció, además de Armenta, a Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); el fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, por delitos como la revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos.

Lo anterior, a razón de una publicación periodística en la que se vinculó a Mier Velazco con presunto lavado de dinero y evasión de impuestos , luego de que se revelara información obtenida por la UIF y remitida a la Fiscalía General del estado de de Puebla.

Sobre lo que consideró como “ataques que dividen y no abonan a la unidad” de Morena, Alejandro Armenta aseguró que él se ha dedicado a trabajar por los poblanos.

“De mi parte siempre he respetado la ley y no tengo actitudes mezquinas, niego categóricamente cualquier delito que se me quiera imputar”