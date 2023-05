VIDEO. Simpatizantes de Morena agreden a reportero y a camarógrafo durante un mitin frente a la SCJN

El reportero Juan Antonio Jiménez y su camarógrafo fueron agredidos por supuestos simpatizantes de Morena durante un mitin convocado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que se realizaba frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este sábado.

La agresión inició de forma verbal, con insultos hacia los también periodistas Joaquín López Dóriga y Ciro Gómez Leyva, así como a otros comunicadores.

Como la situación escalaba, el reportero y camarógrafo decidieron retirarse del lugar; sin embargo, recibieron patadas y golpes en la espalda propinados por estas personas.

“Estamos bien. No pasó más allá de unas patadas y golpes en la espalda (porque de frente no lo hacen) Lo malo es que no nos dejaron trabajar a gusto y nos invitaron a salir ‘amablemente’ del evento”, declaró el reportero.

Durante este mitin, el gobernador de Veracruz señaló que la SCJN aparenta tener oídos sordos ante los reclamos del pueblo y que pone trabas a los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Confirmamos que no tiene remedio el Poder Judicial, luego de que la presidenta de la Corte, Norma Piña, con ocho votos de estos ministros, intentaron poner en un estado de vulnerabilidad jurídica la culminación de los grandes proyectos que realiza el presidente de la República”, indicó.

Condenan agresiones contra reportero y camarógrafo

Después de la agresión que sufrieron este sábado el reportero Juan Antonio Jiménez y su camarógrafo, su empresa -Grupo Fórmula- condenó cualquier expresión a través de la violencia.

Además, llamó a las y los actores políticos a transmitir mensajes que alienten la paz y el diálogo, que dijo, "son el camino hacia la democracia que anhelamos".

