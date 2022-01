Síntomas de AMLO por COVID-19 son mucho menores; podría asistir a homenaje a Pellicer, informa Segob

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que los síntomas del Presidente Andrés Manuel López Obrador son mucho menores, tras su contagio por COVID-19 a principios de semana, por lo que podría asistir este domingo al homenaje a Carlos Pellicer en el Palacio de Bellas Artes.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, confió en que en los próximos días el primer mandatario pueda reincorporarse de manera regular a sus actividades oficiales, además, recordó que el domingo se conmemora el natalicio 125 de Carlos Pellicer por lo que habrá un homenaje en el Palacio de Bellas Artes.

Por otro lado, reconoció que el jueves se reunió de manera presencial con el Presidente, como fue mostrado en el video que López Obrador difundió en redes sociales, por lo que el titular de Gobernación reveló que esta mañana se practicó una prueba de detección de COVID-19.

"Hoy me realicé una de esas pruebas PCR que seguramente en el transcurso del día tendremos el resultado, más allá de si tuviese o no síntomas que pues yo afortunadamente no he tenido ninguna manifestación".