Solalinde propone a AMLO crear 'CONMÉXICO' para sustituir al INM

El padre Alejandro Solalinde le propuso al Presidente Andrés Manuel López Obrador la desaparición del Instituto Nacional de Migración (INM) y en su lugar crear una Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (CONMEXICO).

Luego de reunirse con el jefe del Ejecutivo federal, el líder religioso de la organización “Hermanos en el Camino” dijo que con esta nueva coordinación no se propone que haya mandos militares y tampoco se contempla la participación del actual Comisionado, Francisco Garduño Yáñez.

"Yo creo que no, no me toca a mí decirlo, pero no se contempla la estructura del Instituto Nacional de Migración porque ya cumplió con su misión, pero también cumplió con su ciclo desde Salinas de Gortari hasta ahorita, era una inercia que no tenía por qué existir, entonces ahora como todo es un proceso pero la idea es esa que se sustituya el INM por esta coordinación con la convergencia de actores muy importantes"