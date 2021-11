Sólo me da fama el INM: Irineo Mujica pide regularización de migrantes

El director de Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica, minimizó las declaraciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y señaló que sólo le dan fama al decir que es malo y que manipula a los migrantes dentro de la caravana que viaja rumbo a la Ciudad de México.

“Yo no necesito ningún comunicado para decirle al instituto que las imágenes hablan solas, desgarrando a las mujeres, asesinando a las personas, dejando correr sangre, la gente aterrorizada. Si son tan buenos, ¿por qué la gente corre cuando los ve? No tienen mucho que decir, sólo me dan fama y dicen que Irineo es malo …”, destacó a La Razón.

La respuesta de Mujica se dio luego de que la dependencia elevó los cuestionamientos contra los que se ostentan como organizadores de la caravana migrante, ya que aseguran que actúan como polleros que arriesgan la vida de los indocumentados.

El activista retó a la dependencia a ir a donde se encuentran los migrantes y hablar con ellos, para ver si es que están “tan manipulados como dicen”. “Resulta que ahora el Instituto Nacional de Migración es la madre Teresa de Calcuta y los quiere rescatar porque ya se le salieron de Tapachula; si están tan seguros de regularizarlos, que vengan a entregarles aquí sus papeles ”, detalló.

Además, dijo que el INM ha intentado de todo para terminar con la caravana, pero la gente es la que no quiere regresar a Tapachula, ya que saben que es una cárcel de la que no van a salir en mucho tiempo. “Se les va la gallina de los huevos de oro, ya no van a tener negocio de venta de documentos en Chiapas y por eso seguramente están muy preocupados ”, explicó.

