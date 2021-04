Cientos de personas del sector salud, principalmente de hospitales privados, acudieron este jueves a la Escuela Médico Naval, al sur de la capital, para intentar recibir la vacuna contra Covid-19, pero se agotaron las dosis disponibles.

“A todo el personal del sector salud privado ya no se les va a vacunar. Por favor, se pueden retirar. Si no son del IMSS o del ISSSTE no tienen nada que hacer aquí”, dijo en un altavoz un integrante de las Brigadas Correcaminos.

Itzel “N”, médica residente, fue una de las trabajadoras que salió sin su inmunización, pese a que en el hospital privado donde labora le enviaron un correo al personal en el que informaron sobre la vacunación.

“Había en teoría tres o cuatro filas, una del IMSS, del ISSSTE y la Secretaría de Salud, pero ellos tenían una lista del personal faltante. El resto estábamos en una única fila”, contó a La Razón la médico, quien pidió utilizar otro nombre por temor a no poder vacunarse.

Después de estar formados por seis horas, dijo que sólo alrededor de 80 personas del sector privado lograron recibir la protección. Las autoridades les respondieron que sí había excedentes de dosis en otras alcaldías, pero no quedaron.

Itzel es sobreviviente del Covid-19. Tuvo que ser intubada por una neumonía ocasionada por el virus: “lamentablemente, no todos los médicos que estuvieron en una situación como la mía, han corrido con la misma suerte”.

Otro médico, quien pidió el anonimato, quien sí logró ser vacunado porque no se retiró del lugar, señaló: “es más fácil decir que sí hay, pero sólo para los que alcancen, que mentir con que ya no hay”.

Por la tarde, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) aseguró que todo el personal médico del sector privado que labora en la primera línea de atención Covid ya fue vacunado.

Hasta el 31 de marzo faltaban, al menos, 239 mil 250 trabajadores de la salud en México en ser protegidos contra Covid-19, de un total de 1.1 millones, como establece el Plan Nacional de Vacunación.