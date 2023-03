"Son una mafia": AMLO arremete contra la Corte por revés a Plan B electoral

El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a quien calificó como partidarios de la oligarquía, luego de la suspensión indefinida que se dio al Plan B en materia electoral.

En breve entrevista con medios al acudir a realizar labores de supervisión al Tren Maya refirió que los ministros de la SCJN son iguales que los conservadores, ya que no quieren democracia.

Es la misma mafia, que son iguales que los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarca, no de la democracia, por eso no quieren la reforma electoral, eso es lo que está sucediendo