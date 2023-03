Torruco y el crítico del Tren Maya

A quien parece que las ansias de novillero le ganan, es al novel diputado Miguel Torruco Garza, quien a través de un cartel está invitando a un evento denominado “Juventudes ferroviarias en la Cámara de Diputados”, en el cual su principal expositor es David Camacho Alcocer, a quien presentan como el “doctor más importante en vías férreas en México”. Sí, así como usted lo está leyendo. Para quien no recuerde al ahora llamado “más grande doctor” en el sector ferroviario, sólo vale señalar que era el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario de la SICT, y que llegó de la mano del entonces secretario Jorge Arganis.

Durante el periodo que tuvo el encargo, Camacho se mandaba solo, dadas las largas ausencias de Arganis por sus condiciones médicas y, en esa situación, se dedicó a confrontar a las empresas ferroviarias que operaban ya en el país, logrando unir a todos los actores en contra de la SICT y generando conflictos donde no los había. El doctor Camacho también fue sorprendido dictando una conferencia en Berlín, Alemania, durante un periodo en el que informó que estaba en casa haciendo home office. Este evento fue registrado con molestia tanto en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo del canciller Marcelo Ebrard, como en la SICT, donde en ese momento el encargado era Jorge Nuño, quienes desconocían que estaba de gira personal.

Ahora al que le puede costar llevar en promoción a este personaje, es al diputado Torruco, quien en su ilusión de querer figurar en las listas de candidatos en la CDMX ya no sabe con quién aliarse. A ver si le informan al legislador que al doctor Camacho le dieron las gracias en la SICT por cuestionar el proyecto principal en el sector ferroviario del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues como funcionario responsable del área no quiso emitir una opinión técnica de la viabilidad del proyecto y ahora, con más ahínco desde su perfil de “doctor más importante en vías férreas en México”, señala —como lo hizo ante la agencia EFE—, que al Tren Maya le falta planeación. Ya se verá si al legislador-boxeador no lo noquean en el equipo de Claudia Sheinbaum por tener de sparring a un contrario de la 4T.

Errores de Rappi. Un camino complejo, y difícil, es el que tendrá Teresa Gutiérrez como nueva country manager de Rappi de México. El desastre que se tiene no sólo se soluciona recomponiendo los plazos de entrega de Rappi, su gama de productos, y mejorando su servicio al cliente. Entre sus graves errores es haber contratado también a una agencia de relaciones públicas poco seria, que mal comunica, y que se vende como la mejor opción en el negocio, pero que desprestigia su nombre, su imagen y a sus ejecutivos. En todo esto tenga usted cuidado con un personaje de nombre Alfredo Velasco, que se vende como consultor de comunicación, pero tenga la seguridad que el único resultado que le dará a usted, serán dolores de cabeza. Rappi quiere también en esta nueva etapa consolidarse entre las pequeñas y medianas empresas (pymes), veremos si este nuevo proyecto le funciona.

Vende City Express. Hoteles City Express recibió la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica, para vender sus marcas a Marriott International. En la operación está City Express, City Express Plus, City Express Suites, City Express Junior y City Centro. Se habla de una valuación de 100 millones de dólares. Esto aunque se dio en el último trimestre del 2022, se aplaude, porque permite a la marca de lujo tener más opciones en destinos que se desean cómo hospedaje de negocios y de placer.

Voz en off. Antonio Chedraui Mafud, presidente del Grupo Tony, falleció la madrugada de este viernes. El propietario de Tony Súper Papelerías hizo frente al embate de empresas extranjeras que llegaron a este negocio, al que él llegó en 1959.

Hoy esas 85 sucursales, y más de 140 almacenes en la República Mexicana, seguirán siendo su legado para los suyos…