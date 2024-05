Se debe ir al fondo de lo que estará en juego el domingo, dice

No son tiempos de simulación o hipocresía, asegura AMLO tras renuncia de Alejandra del Moral al PRI Ya no se puede simular, no hay cabida para la indefinición, aunque no debe haber maniqueísmo en estos tiempos, afirmó AMLO tras la renuncia de Alejandra del Moral al tricolor