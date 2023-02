Stephen Colbert se burla de AMLO por fotografía de aluxe “encontrado” en ruta del Tren Maya (VIDEO)

Stephen Colbert, comediante estadounidense, dedicó un fragmento de su programa nocturno para realizar comentarios en tono de broma sobre la fotografía compartida el pasado sábado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de un supuesto aluxe, es decir, un ente sobrenatural de la cultura maya, "encontrado" en la ruta donde se construye el Tren Maya.

Durante el programa ‘The Late Show with Stephen Colbert’, el comediante estadounidense mostró la fotografía del supuesto aluxe compartida por López Obrador —la cual, de acuerdo con internautas, es una fotografía vieja que ha circulado en internet desde hace meses—, sobre la cual, dijo, “¿Así es como se ven los duendes en México?”.

Así, como parte del número cómico, Colbert bromeó con que el Presidente pudo haber estado bajo el influjo de las drogas, sobre lo cual, dijo, “es el Presidente de México, ¿quién soy yo para juzgar? ”.

Ante la situación, los internautas mexicanos emitieron reacciones diversas. Mientras algunos criticaron el humor del estadounidense, otros se mostraron a favor de la broma pues, acusaron, la publicación realizada por el mandatario carecía de seriedad.

Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico. pic.twitter.com/Tr5OP2EqmU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 25, 2023

¿Quién es Stephen Colbert, el comediante que se burló de AMLO?

Stephen Tyrone Colbert, nacido en 1964, es un comediante, actor, productor y comentarista político estadounidense. Se caracteriza por sus números cómicos en los cuales realiza comentarios políticos, así como bromas de humor negro.

Es conocido por sus programas ‘The Late Show with Stephen Colbert’ y ‘The Colbert Report’, si bien ha realizado otras apariciones en televisión como en las series ‘House Of Cards’, ‘BoJack Horseman’, ‘Rick and Morty’, ‘The Office’, entre otras.

Además, prestó voz para filmes animados como ‘Mr. Peabody y Sherman’ y ‘Monstruos vs Aliens’, y realizó un cameo en ‘El hobbit: La desolación de Smaug’.

Síguenos en Google News.

AM