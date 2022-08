STyPS no tenía conocimiento de que el Pinabete era una mina activa, reconoce Luisa María Alcalde

Reconoce la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Luisa María Alcalde, que la dependencia no tenía conocimiento sobre la actividad en la mina el Pinabete, donde se encuentran 10 mineros atrapados, a pesar de que desde 2021 tenía contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Añadió que la concesión se entregó en el sexenio del expresidente Vicente Fox e inició actividades de manera irregular.

Dijo desconocer si habrá responsabilidades penales, pues la Fiscalía General de la República (FGR) no ha concluido sus investigaciones, pero aclaró que si hubo violaciones a las condiciones laborales, sí se pueden fincar cargos.

No se sabe, ser la Fiscalía la que determine eso, a ellos les toca esta parte de la investigación, pero sí hay que dejar claro que, si se incumple con las normas en estas materias, tienen responsabilidad penal aquellos que pongan en riesgo a los trabajadores, hay normas muy claras para poder operar y se tienen que respetar y si no se respetan pues debe haber consecuencias, porque no puede haber impunidad