Sube a 360 cifra de candidatos que tienen protección federal.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, informó este martes que suman 360 candidatos a diversos cargos de elección popular que cuentan con la protección del Gobierno federal, es decir un aumento de 110 más con relación a la semana pasada.

AMLO dijo que todos los candidatos que requieran protección están siendo apoyados por las autoridades federales.

“A todos los candidatos se les está apoyando con seguridad. Hoy Rosa Icela Rodríguez nos informaba que son 360 candidatos los que cuentan con protección”, señaló.

Destacó también que los tres candidatos a la Presidencia cuentan con su propia protección federal, y si requieren mayor seguridad, se les proporcionará el respaldo necesario.

La semana pasada, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez reportó que 250 candidatos contaban con protección federal, incluyendo escoltas de la Guardia Nacional y el Ejército.

Durante la conferencia matutina, López Obrador fue cuestionado nuevamente sobre el incidente de Claudia Sheinbaum en Motozintla, el cual, refrendó, fue un acto de propaganda, un montaje orquestado por la oposición, en complicidad con un medio de comunicación.

Sobre la visita que realizará este martes la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez a Chiapas, ratificó que a todos se les está brindando seguridad, y si solicitan más apoyo se les otorgará.

El titular del Poder Ejecutivo acusó también que desde hace algún tiempo algunas organizaciones como Fray Bartolomé de las Casas que opera en Chiapas y vinculada con la iglesia, “se fueron derechizando, como paso con el Miguel Agustín Pro”.

“Últimamente se fueron del lado de los conservadores o de quienes no coinciden con nosotros porque mientras ellos llamaban a no votar y consciente o inconscientemente le hacían el juego a los partidos de la oligarquía, que eran los que arrasaban en Chiapas, casillas zapatos, a nosotros no nos querían.

“Entonces se quedaron en el almanaque con el discurso de que todos somos iguales. Esa organización de Chiapas, de derechos humanos, dio a conocer que habían sido asesinados 26 personas y no fue cierto. ¿Por qué esa actitud?”, cuestionó López Obrador.

