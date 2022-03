Se registra sismo de 5.7 grados con epicentro en Veracruz; no se reportan afectaciones en CDMX

Un sismo con epicentro en Veracruz se registró la mañana de este jueves, el cual se sintió en la Ciudad de México y otras entidades como Oaxaca y Estado de México.

El sismo tuvo como epicentro Isla, Veracruz, con una intencidad de 5.7 grados e inició a las 08:40 horas.

SISMO Magnitud 5.7 Loc 14 km al NORTE de ISLA, VER 03/03/22 08:40:33 Lat 18.15 Lon -95.51 Pf 113 km pic.twitter.com/KI5MJvulgI — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 3, 2022

En un inicio, el Sismológico Nacional informó que el sismo había tenido una intencidad de 6.2 grados, pero luego ajustó.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.2 Loc. 2 km al SURESTE de ISLA, VER 03/03/2022 08:40:30 Lat 18.02 Lon -95.51 Pf 10 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 3, 2022

Debido al sismo se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, por lo que se iniciaron los protocolos de emergencia de la capital.

Se llevaron a cabo desalojos en edificios e inspecciones de rutina en los servicios de transporte público.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó sobre el sismo y dio a conocer que algunos edificios comenzaron con los protocolos de evacuación.

De igual manera, dijo que el Metro volvía a operar con normalidad y de momento ya había helicópteros cóndores sobrevolando diferentes zonas de la ciudad.

Información del @SismologicoMX Ha habido evacuación de algunos edificios de acuerdo a protocolos. Metro reinicia operaciones. Cóndores sobrevolando como protocolo https://t.co/qQuAiBs9qm pic.twitter.com/EP3wpwK9Tl — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 3, 2022

Descarta AMLO daños graves por sismo magnitud 6.2 en Veracruz

“Sin novedad”, reportó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tras el sismo de 5.7 grados que se registró en Isla, Veracruz y se sintió en Oaxaca, mismo que lo obligó a retirarse del salón Tesorería de Palacio Nacional, en donde brindaba su conferencia de prensa matutina, así como también evacuaron a los representantes de los medios de comunicación asistentes.

Confirmó que el epicentro del sismo fue en “Isla, Veracruz y se sintió en Oaxaca, sobre todo Tuxtepec, hay quienes sostienen que el epicentro es Tuxtepec, todavía no hay mucha información. Afortunadamente no se están reportando por el momento daños graves”, aclaró, mientras dio a conocer que de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional el reporte señaló como preeliminar una magnitud de 6.2, al sureste de Isla, Veracruz, 8:40 de la mañana.

El Presidente López Obrador informó también:

“Hablé por teléfono con el gobernador de Oaxaca y el gobernador de Veracruz y hasta ahora no tienen información de daños mayores. Sin embargo, se está buscando toda la información. El reporte aquí en la ciudad es que no hubo daños graves, no se sintió mucho, cuando menos aquí en el centro”.

Por ello, manifestó su deseo porque toda la población en Oaxaca y Veracruz se encuentren bien y “no haya desgracias humanas”.

Explicó, mientras mostraba un mapa de la zona, que se trata de una región muy cerca de la Cuenca del Papaloapan, en los límites de Veracruz con Oaxaca, que es una zona sísmica y no hay edificaciones grandes, pero “hay que atender a toda la gente con sus viviendas y ojalá, lo deseamos de todo corazón que no haya desgracias humanas”.

Por lo que concluyó: “el corte es sin novedad, hasta ahora”.

fgr