En Edomex no se ha hecho política pública de visión a futuro, afirma Delfina Gómez

Delfina Gómez, precandidata de Morena, PT y PVEM a la gubernatura del Estado de México (Edomex), opinó sobre la gestión de Alfredo del Mazo en el estado: “considero que sí ha faltado atender algunos temas que siguen lacerando a nuestra población”, agregó: “En temas generales en Edomex, no se ha hecho una política pública de visión a futuro”.

La precandidata por la gubernatura del Estado de México dijo esta mañana que, a pesar de situaciones del pasado con el ahora gobernador del Estado de México, siempre ha mantenido una relación de respeto con él.

“El gobernador, como persona mis respetos es una persona abierta al diálogo, me ha tocado a trabajar con él en mesas de diálogo, pero siempre con respeto”, mencionó.

Asimismo y con respecto a las propuestas que traza para los mexiquenses comentó: “Para mi seguridad es un tema prioritario, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo muy grande hay muchas cosas aún por resolver en este estado, respecto a ese tema. Segundo el problema del agua, en Ecatepec sigue fuerte el problema del agua y yo creo que no se ha hecho una política pública de visión a futuro, es un gobierno inmediatista”, acotó.

De igual manera precisó que para ella es importante verificar la situación de los los elementos de seguridad en la entidad “No solo se trata de ver como se preparan o capacitan, también debemos ver cuál es la situación de su salario, el Estado de México es vanguardista, pero siento que ha faltado esa parte de atención a esos problemas, en educación ”, indicó.

Afirmó que el Estado de México aún cuenta con zonas “difíciles”, mencionado que en las escuelas hay todavía mucha precariedad, y que es un tema que no se ha atendido por años. “Ahora yo creo que lo que se ha dado no es suficiente para poder subsanar lo que se dejó en mucho tiempo avanzar, aún hay escuelas con piso de tierra, telesecundarias que encontramos que no tenían buena señal y sumándole a eso el tema de inseguridad, por eso es importante hacer políticas públicas, que atiendan el problema y no solo lo parchen ”, aseguró.

Indicó que cuida mucho lo que dice con respecto a otros gobernantes “porque a veces es muy fácil señalar a una persona y no se sabe el daño que pueda causar, no me gusta hablar por el hígado, cuando se haga un señalamiento será con precisión y en el caso del gobernador si hay algo el tendrá que dar cuentas a la población”, refirió.

En tanto Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de Morena a gobernadora del Estado de México, indicó que ahora mismo aventaja por 25 puntos en la más reciente encuesta publicada sobre la intención de voto realizada por el Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política (Ceplan).

En la encuesta, de acuerdo con el Ceplan, Delfina Gómez cuenta con el 47.1 por ciento de intención de voto de los mexiquenses, mientras que la candidata de la oposición, del PRI, PAN y PRD, Alejandra del Moral Vela, alcanzó 22.4 por ciento.

FBPT