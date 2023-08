'Tenía muchas ganas de denunciarlo'; AMLO muestra carta para abogado de García Luna

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la carta que envió el pasado 27 de julio a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, para notificarle que desistió de presentar una denuncia en su contra por difamarlo durante el juicio en Nueva York, sin embargo, le confesó que “tenía muchas ganas de denunciarlo”.

Durante la conferencia de prensa aprovechó para hacer pública la misiva donde destacó que con los señalamientos del abogado en el juicio al exsecretario de Seguridad federal donde supuestamente lo vinculó con el cártel de Sinaloa y de haber recibido financiamiento a su campaña, puso en duda la dignidad del mandatario.

#ConferenciaPresidente | Martes 8 de agosto de 2023. https://t.co/KVb1uxAFAb — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 8, 2023

“No omito confesarle que tenia muchas ganas de denunciarlo. No sólo por cuestiones personales, sino por su actuación alevosa y arrogante de poner en duda la dignidad del presidente de México.

“No obstante, como este asunto no sólo es de carácter jurídico sino político y fundamentalmente moral, decidí escribirle esta carta para exhortarlo a que nunca olvide que el fin no justifica los medios; que la mentira jamás podrá prevalecer por encima de la verdad y que lo más importante en la vida no es ni el poder ni el dinero, sino la honestidad”, añadió en la parte final de la carta.

Carta que se mostró en la mañanera. Foto: Especial.

'he tomado la decisión de no presentar denuncia alguna'

En la lectura de la misiva, AMLO señaló: “Por este medio le expreso que he tomado la decisión de no presentar denuncia alguna en su contra por haberme difamado en el juicio de su cliente, Genaro García Luna, en la Corte del Distrito del estado de Nueva York.

“Consulté a varios abogados y resulta que usted, de conformidad con las leyes vigentes en su país, goza de impunidad; es decir, no hay sustento legal para interponer una demanda a quien, de hecho, calumnia y difama, pero se encuentra protegido de acuerdo al criterio de que: ‘las declaraciones pertinentes realizadas en procedimientos judiciales o cuasi judiciales gozan de protección absoluta para que quienes desempeñan una función pública puedan hablar libremente para representar comprometidamente a sus clientes sin temor a represalias o riesgos financieros…’”, manifestó AMLO.

De acuerdo con el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, la carta ya fue entregada al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, quien se la hizo llegar, a su vez, al abogado César de Castro.

FGR