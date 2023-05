'Tentación' por corrupción es grande en Petróleos Mexicanos, afirma Ricardo Aldana

Ricardo Aldana, líder del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), se pronunció sobre investigaciones de presunta corrupción en la empresa estatal, y dijo que siempre se han registrado casos de este tipo en la misma, pues, debido a su presupuesto millonario, “la tentación es grande” .

En entrevista con medios a la salida de Palacio Nacional, Aldana Prieto se pronunció sobre la investigación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realiza sobre la riqueza de un alto funcionario de Pemex, y dijo que “el problema es ese, que Pemex tiene un presupuesto muy grande, entonces hay tentaciones”.

“Siempre hay un tema, a veces la tentación es grande”, dijo el líder del sindicato como opinión sobre la investigación que lleva la dependencia federal.

De acuerdo con información del diario Reforma, la SFP inició una investigación contra Juan Francisco Rivera Cavazos, quien actualmente es subdirector corporativo en Pemex Logística.

Según información del medio, el funcionario obtuvo ingresos “inexplicables” por más de 13.3 millones de pesos entre 2014 y 2019, y se detectaron más de 500 depósitos tanto en su cuenta bancaria como en la de su esposa Blanca Yadira Compeán Arreaga, así como la compra de vehículos de lujo.

A propósito, Ricardo Aldana señaló que en éste y otros casos de corrupción no está relacionado de ninguna forma el sindicato de Pemex; “Nosotros no tenemos nada que ver con el presupuesto de Pemex, nosotros no vivimos del presupuesto de Pemex, solamente vivimos de las cuotas”.

Trabajadores de Pemex enfrentan riesgos, afirma Aldana

Por otro lado, el líder del sindicato de Pemex señaló que los trabajadores de la empresa estatal se encuentran en medio de condiciones de riesgo, y que “los trabajadores siempre van a tener pendientes; en Pemex siempre habrá temas como la seguridad y el empleo”.

"Hay cerca de ocho mil condiciones de riesgo en la empresa; en Pemex se dividen del uno al cuatro, debe haber como unas 3 mil del uno y dos. Uno es grave, dos, sigue siendo grave, tres y cuatro son medianos, condiciones de riesgo", comentó Aldana Prieto.

El líder del sindicato también se pronunció sobre la relación con el Gobierno federal, y dijo que ésta se mantiene en buenos términos: “Con el Ejecutivo federal siempre estamos perfectos” , concluyó.

