Ricardo Aldana: Petroleros pueden votar por el partido que quieran

Ricardo Aldana, quien suma siete meses al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), afirmó que busca que el organismo no tenga lujos ni excesos, sea transparente, con cuentas claras, apartidista y defensor de los derechos laborales.

Aldana Prieto, quien fue tesorero del Sindicato cuando lo dirigía Joaquín Hernández Galicia y Carlos Romero Deschamps, se desmarcó categóricamente de este último, de quien asegura estar totalmente distanciado.

Ricardo Aldana concedió una entrevista a Grupo Milenio, la cual fue publicada este lunes, y en ella destacó que tiene una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, reconoció que no es así con el director general de Pemex, Octavio Romero.

"Uno de los primeros retos que nos propusimos fue crear un código de ética; hoy ya existe, ya está publicado, ya cada uno de los trabajadores tiene un ejemplar. Eso nos va a dar la posibilidad de ir limpiando muchas cosas y quitando algunos vicios de nuestra organización", contestó Ricardo Aldana a la pregunta de cuáles son los principales objetivos que tiene como dirigente del sindicato petrolero.

El líder sindical afirmó que ha logrado en estos meses tener una oficina virtual donde tiene comunicación directa con los trabajadores.

"Está abierta la página, los trabajadores pueden exponer sus quejas y sus inquietudes a través de esa página. Ya tenemos obligación legal de presentar nuestros estados financieros de los comités ejecutivos locales y del comité ejecutivo general. O sea, la transparencia del sindicato está ya".

¿Había una percepción de que el sindicato petrolero era de lujos, de gastos excesivos?

"Creo que, como en toda la población y como en todos los lugares, a veces se cometen excesos ¿no?, sobre todo en una representación de un sindicato como es el petrolero, que tiene, que venía arrastrando una fama como ésta. No dudo que se hayan cometido excesos, que no se deberían de haber cometido, pero esto ha cambiado, sobre todo hoy que la comunicación es tan abierta con los trabajadores", sostuvo Ricardo Aldana.

En la entrevista, garatizo un sindicato sin excesos.

"Esto ya se terminó. Para empezar, no tengo por qué, somos representantes de trabajadores".

¿Con quién va a estar el sindicato en las elecciones presidenciales de 2024?

"El Sindicato se ha declarado apolítico, de hecho ya estamos en la reforma estatutaria y ahí dejaremos muy clara nuestra afiliación apartidista, para que cada trabajador sea libre de elegir por quien mejor le convenga", afirmó Ricardo Aldana.

Sobre Carlos Romero Deschamps dijo.

"Tiene cerca de tres años que no lo veo. O sea, tuvimos diferencias en la manera de ver las cosas. La tuvimos desde hace tiempo y por esa razón estamos totalmente alejados.

"Yo creo que viene desde finales de 2018. Él todavía era el secretario general", sostuvo Ricardo Aldana.

Señaló que las diferencias que tuvo con éste fue la manera en ver la política sindical.

¿Cómo es su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador?

"Con el Presidente yo creo que es de absoluto respeto. Yo respeto la institución presidencial, creo que él me ha tratado bien y no tengo nada que decir del Presidente", afirmó el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

¿Y con el director general de Pemex, Octavio Romero?

"Con el director realmente no tengo una gran relación, lo he visto en siete meses tres veces. O sea, no pudiéramos decir que ni estoy de acuerdo ni estoy en desacuerdo, y si tenemos diferencias, pues ni siquiera las podemos ver realmente. Yo creo que debería de estar más cerca de los trabajadores".

Dijo que que pretende que el Sindicato sea lo que siempre debió haber sido: un ente que sirva a los trabajadores, para la defensa de los derechos laborales, como lo declaro en su momento.

fgr