TEPJF advierte que se pondrá alto a funcionarios que violen ley electoral

Al asegurar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está fuerte y sólido a pesar de la falta de magistrados a un mes de los comicios, la presidenta Mónica Soto afirmó que “siempre pondrá un alto” a todos los servidores públicos y actores políticos que violen la ley electoral.

Frente a las 28 medidas cautelares que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha impuesto al Presidente Andrés Manuel López Obrador por su injerencia en el proceso electoral, la magistrada precisó que se actúa conforme a la ley.

“Estamos poniéndole un alto siempre a quien se resuelve que viola la ley”, estableció, tras precisar que “el Tribunal Electoral está resolviendo cada uno de los casos en los que se presenta una demanda respecto a la Presidencia de la República o a cualquier servidor público”.

Sobre las constantes expresiones de López Obrador en medio de la veda electoral durante las conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional, Soto Fregoso puntualizó que “las sentencias están ahí”.

Respecto a la falta de dos magistrados que no fueron electos por el Senado para completar los siete integrantes de la Sala Superior, que actualmente sesiona con cinco, a un mes de las elecciones federales, aseveró que “llega un tribunal fuerte, un tribunal que si bien es cierto no estamos completos, estamos absolutamente comprometidos y sólidos.

“El Tribunal Electoral no tiene absoluto riesgo de que no pueda cumplir con su responsabilidad. Nunca lo ha hecho y tampoco lo hará. Entonces, cumpliremos en tiempo y forma con todos los medios de impugnación”, garantizó.

La magistrada Mónica Soto opinó que en un mes habrá “fiesta”, ya que la ciudadanía acudirá a los centros de votación para ejercer su sufragio con absoluta libertad.

Este jueves, los magistrados electorales presentaron la Defensoría Electoral para Mujeres Especializada en la Atención de Asuntos de Paridad y Violencia Política Contra las mujeres en Razón de Género del TEPJF, donde se informó que este año se han atendido 300 casos de violencia política.

“Quisiéramos que absolutamente nadie que en algún momento haya violentado o pretendido violentar a una mujer, nunca llegue, no solamente en el proceso electoral que está en curso, sino nunca a un cargo de poder o a un cargo público, porque no son cargos privados, son cargos de la sociedad y para la sociedad, pues lamentablemente también tenemos que ir construyendo lo que es toda una base no solo jurisdiccional sino también legal”, señaló.

En entrevista con medios, resaltó que los violentadores hacia las mujeres son de todos los niveles, pero “lamentablemente muchas veces nosotras las mujeres nos debemos también más sororidad y más acompañamiento en los casos en donde ninguna quedamos a salvo”.

Recordó que este año se cumple una década de la paridad en México, donde se juzga con perspectiva de género interseccional. Por ello, Soto Fregoso confió que en este proceso electoral “no haya muchos casos y que no sea la distancia lo que obstaculice a las mujeres a defender sus derechos”.

