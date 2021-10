TEPJF resolverá caso de Pío López Obrador; Vargas propone cerrar investigación

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá el caso del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, sobre el que se planteará que sea desechado.

El proyecto de resolución será presentado por el magistrado José Luis Vargas Valdés y plantea el cierre de las investigaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), porque ya tiene más de tres años y ya prescribió.

No obstante, la propuesta no tiene el consenso con los demás magistrados electorales, por lo que no existe la garantía de que sea respaldado por la mayoría.

La indagatoria que sigue la Comisión de Fiscalización del INE es por los videos que denunciaron diferentes partidos políticos en los que aparece Pío López Obrador recibiendo sobres de dinero en efectivo.

