Tercer Informe de Gobierno de AMLO: Podría dejar Presidencia sin sentirme mal con mi conciencia, no habrá pendientes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró en su Tercer Informe de Gobierno que es tan importante lo logrado hasta ahora por su administración “que hasta podría dejar ahora mismo la Presidencia, sin sentirme mal con mi conciencia”.

AMLO aseguró que al final de su Gobierno en 2024 estará consumada la obra de la Transformación sin dejar ningún pendiente, y “cuando esté entregando la banda Presidencial, sólo diré a los cuatro vientos: misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón”.

En el mensaje final de su Tercer Informe de Gobierno, AMLO afirmó que "vamos bien en la conducción del país", por lo que dijo estar seguro que la gente va a votar porque continúe su periodo constitucional de seis años y concluir a finales de septiembre de 2024.

Desde luego no sólo es esto lo único que necesito para cumplir mi misión, falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador. No podemos ser soberbios, pero si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de la transformación y no dejaremos ningún pendiente