Testaferros de la Verdad Histórica descalifican investigación por Ayotzinapa: Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas aseguró que los “testaferros” de la verdad histórica, han tratado de descalificar el informe presentado por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en torno al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“La respuesta de los defensores de la verdad histórica era de esperarse, tratando de descalificar el informe, señalando que era lo mismo que la verdad histórica, pero ahora ya hay las primeras detenciones que se han derivado tras el informe. Se construye de manera más clara sin torturar y violar la ley, una narrativa pegada a la ley que se debe profundizar”, destacó.

En conferencia en Palacio Nacional dijo que se espera que se concreten las 46 órdenes de aprehensión que fueron dadas a conocer en el pasado informe de la Comisión, pues al momento se ha iniciado procedimiento en contra de cuatro militares y algunas de esas personas también ya fueron detenidas, sin dar a conocer los nombres. Además, comentó que por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador están viendo la posibilidad de dar a conocer lo nombres de la lista a la sociedad mexicana.

En este tenor, aseguró que no tienen indicio de participación del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en los días efectivos en que se hizo la desaparición. Mientras que aseveró que con el embajador de Israel se tiene una buena comunicación, pero es un asunto que se litiga en ese país, de su sistema judicial el caso de la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

“De las 46 personas que mencionamos en el informe, algunas ya han sido detenidas, por ello tenemos certeza de que se puedan iniciar procesos. Esperamos que se concreten los procesos en contra de los militares, ya que hay procesos que no fueron bien sustentados por las autoridades, por ello la Corte asegura que no es culpa del juez, sino de la FGR al no integrar bien los expedientes”, explicó.

En este tenor detalló que la justificación del Poder Judicial para liberar a las personas, es que se han fincado malos procesos con muchas deficiencias jurídicas. De esta manera dijo que ha habido una avalancha de defensores de la verdad histórica tratando de descalificar el informe, a pesar de los avances.

Explicó que se han entregado más de 80 millones de llamadas analizadas, con cruces entre Guerreros Unidos y funcionarios y solo es una parte de la investigación, pues muchas pruebas están sustentadas por la unidad especial de la FGR. “Alguien dijo que estábamos replicando las labores que hizo Zerón en campo, pero todas las diligencias están encabezadas por la FGR o la Fiscalía de Guerrero, y el acompañamiento que hacemos de las autoridades federales es de logística y seguridad”, agregó.

“Aportamos nuestra información, más de 45 mil testimonios, bitácoras, documentos y toda la información que llega a la Comisión de la Verdad, ya que ha permitido construir una legitimidad, ya que ha logrado hablar con personas que no deseaban hacerlo”, indicó.

El funcionario federal dijo en torno al amparo presentado por la defensa de Jesús Murillo Karam para que no se le indague por el caso Ayotzinapa, que seguramente la FGR apelará, además, que en breve comenzarán nuevos procesos en contra de más personas.

Alejandro Encinas criticó de nueva cuenta la actuación de algunos jueces, pues si bien hay fallas en la creación de los expedientes, hay casos de liberación de personas por multas de diez mil pesos, a pesar de que responsabilidad está acreditada.

lem.