Transición de gobierno será tersa: AMLO; no habrá sobresaltos ni riesgos en la economía, afirma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) garantizó que el 1 de octubre próximo habrá una transición tersa, sin sobresaltos ni riesgos en la economía, como no se había visto en mucho tiempo, tras señalar que hay mucho interés de los empresarios por seguir invirtiendo en nuestro país.

“Están muy contentos, muy confiados en la transición, no ven ningún riesgo y vinieron a reafirmar el compromiso que tienen de seguir invirtiendo en México y tienen mucha confianza en nuestro país y ven muy bien la economía (…)

MÁS INFORMACIÓN Versión Impresa, 26 junio 2024

“Al contrario va a ser una transición tersa como no se había visto en mucho tiempo, no va a haber ningún sobresalto, nada, están muy bien las finanzas públicas, está muy bien la recaudación, sigue llegando la inversión extranjera, no hay ningún riesgo de devaluación”, aseguró AMLO.

Durante la conferencia de prensa matutina, aclaró que no se reunió con los altos directivos de CitiBanamex la semana pasada, pero fueron recibidos por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a quien le manifestaron su satisfacción con el rumbo de la economía nacional.

AMLO expresó su confianza en que el peso continúe su camino a la baja, y criticó que algunos analistas que tenían pronósticos muy influenciados por la propaganda de sus adversarios del bloque conservador.

Se equivocaron y no esperaban lo que sucedió. Estaban pensando que sí iba a ganar Claudia, pero que juraban de que se iba a perder la ciudad, el movimiento nuestro iba a perder la ciudad, había apuestas, y por eso ‘cómo que perdimos si en el campo de golf del bosque de Chapultepec todos estábamos con Xóchitl’, perdón ya lo dije AMLO

AMLO relató que un amigo de los que acude a dicho campo de golf, sin revelar su nombre, le platicó que a los dos días del triunfo de Sheinbaum se dio a conocer la encuesta para ver quiénes votaron por ella, y resulta que lo hicieron la mayoría de los pobres, así como las clases medias y altas.

AMLO resaltó que sí hubo un voto oculto a favor de la transformación, pues “comenzó a indagar (su amigo), le metió el desgranador” a los demás asistentes al campo de golf, quienes argumentaron que “está bien la economía, nos ha ido bien a todos y no lo decíamos porque había mucha pasión, mucho fanatismo, y para qué pelearnos”.

AMLO opinó que el voto masivo a favor de Sheinbaum fue porque ayudó mucho la situación económica actual, no solamente por los programas de bienestar que se implementan en su administración.

¡Claro que ayudó mucho!, se robaban el dinero que era del pueblo y ahora la gente recibe lo que antes no les llegaba. No solo eso, es que ¿cuándo se había llegado a niveles tan bajos de desempleo, cuándo?, casi hay empleo pleno. ¿Cuándo habían vendido más?, ¿cuándo no había aumentado la luz, la gasolina?, ¿desde cuándo no aumentaba el gas?, que un cilindro de gas de 20 kilos, 400 pesos, y muchas otras cosas que la gente pudo constatar, y el pueblo no es tonto AMLO

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.