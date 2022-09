Ucrania "ve con buenos ojos” propuesta de Comité de pacificación, asegura AMLO.

El canciller Marcelo Ebrard se reunió con su homólogo de Ucrania, Dmytro Kuleba, quien vio con "buenos ojos" la propuesta mexicana de crear un Comité para la pacificación de la frontera con Rusia, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, contrario a la versión que se difundió sobre una supuesta molestia de la nación ucraniana por considerar que el plan mexicano era favorable a Moscú.

Quiero aprovechar para informar porque es parte de lo mismo la actitud muy grosera de la oposición-conservadora que es muy hipócrita y hacen escándalo de todo, ayer me informó Ebrard que se entrevistó en la ONU con el Ministro de Relaciones de exteriores de Ucrania y que veían bien nuestra propuesta del plan y que el señor que tuiteó que nuestra propuesta era a favor de Rusia no tenía ninguna autorización de Ucrania, eso me informó Ebrard; es interesante que se conozca