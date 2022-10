Urge PRD a Gobierno de la CDMX combatir grupos criminales

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, exigió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, atender la presencia de grupos criminales en la capital del país, así como buscar una estrategia para erradicar la violencia que día a día crece en el país.

El líder perredista realizó las declaraciones luego que se diera a conocer el reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrado por el hackeo del Guacamaya, donde se informa que la capital ha sido un destino "tranquilo" para operaciones seguras de grupos criminales entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito y Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con Zambrano Grijalva el documento está construido por 103 páginas en el que la Sedena tiene registrada las rutas por donde operan los cárteles, las colonias más peligrosas en donde se reporta mayor actividad, y de las llamadas narcotienditas.

"No van a combatir a estos grupos delictivos por estos actos, más bien por ser generadores de violencia, pero ¿entonces qué pasa con las actividades ilícitas de vender drogas a menores de edad? ¿Eso no es un delito que se tiene que castigar?, en eso también se tendría que enfocar la Jefa de Gobierno, no estarse preocupando y promocionándose para las elecciones del 2024"