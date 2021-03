Vacuna contra COVID: AMLO descarta inocularse esta semana

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a recibir la vacuna contra el Covid el próximo jueves 1 de abril, ya que esperará la recomendación de sus médicos sobre la viabilidad o no de recibir la dosis porque generó anticuerpos ahora que se contagió del virus.

"Ya me va a corresponder pero voy a practicarme unos estudios en estos días porque los médicos que me atienden, quienes me ayudaron cuando me contagié, me hicieron análisis y me recomendaron que esperara para la vacuna contra el Covid porque tenía anticuerpos suficientes pero ya ha pasado el tiempo", explicó AMLO.

En conferencia de prensa, AMLO resaltó que son los especialistas quienes recomendarán lo que más le conviene, sin embargo se tendrán que esperar los resultados de dichos exámenes médicos.

"Vamos a ver qué me dicen los médicos, en una semana o 10 días me van a hacer análisis, dependiendo de eso ya recibiré la vacuna contra Covid", sostuvo el primer mandatario, López Obrador.

AMLO informó que le tocará la vacuna contra el Covid en la alcaldía Cuauhtémoc ya que tiene domiciliada su credencial de elector ahí por vivir en Palacio Nacional, aunque admitió que pudo haberse vacunado por la demarcación Tlalpan donde tiene su departamento.

"Ya me va a tocar (la vacuna contra el Covid) porque está ya programada esta semana para la Cuauhtémoc, pude haberme vacunado en Tlalpan. La credencial ya la cambié, ya estoy domiciliado aquí en Palacio Nacional", puntualizó López Obrador.

