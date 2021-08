Vargas insiste ser el titular; no usurpé el cargo: Reyes

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, nuevo titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que no está usurpando dicho cargo, porque fue una decisión del pleno tras la pérdida de confianza hacia José Luis Vargas Valdez.

“Nadie ha usurpado la presidencia, fue decisión del pleno de la Sala Superior, es decisión pública a la vista de todos en ejercicio de facultades constitucionales”, comentó en entrevista

Sin embargo, Vargas Valdez insistió en que él sigue al frente del TEPJF y que es el “presidente legítimo”.

“Sigo sosteniendo que el Presidente soy yo, no porque me quiera aferrar al poder, sino porque no estoy dispuesto a que se hagan las cosas a partir de actitudes golpistas, a partir de actos fuera del margen de la ley”, manifestó en una entrevista radiofónica.

Señaló que después del “papelón” que protagonizaron sus compañeros el pasado miércoles, se detonó una crisis institucional en el Tribunal Electoral y remarcó que fue provocada por cinco magistrados.

Por ello, comentó que está de acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió la renuncia de todos los magistrados, por lo que dijo que incluso estaría dispuesto a renunciar si lo hacen todos los demás, con tal de frenar el “papelón” que están haciendo.

“Quien sigue teniendo la firma de la institución soy yo, el que tiene la potestad legal sigo siendo yo, entonces tenemos ahorita a otro magistrado que se dice presidente, pero que no tiene ese carácter legal, entonces para no generar esa crisis lo que se tendría que hacer de momento, la Corte establezca esas medidas suspensivas y una vez que ya defina, si define que yo no soy el presidente, pues entrego lo que tenga que entregar, pero no a través del golpismo”, agregó.

Reyes Rodríguez consideró que lo sucedido hace dos días “es inédito”; sin embargo, es consecuencia o resultado de una serie de acontecimientos públicos en donde el pleno de la Sala Superior decidió que ya era momento de retirar el voto de confianza al magistrado José Luis Vargas como presidente.

“Yo fui electo por unanimidad de los presentes en la sesión pública, fueron cinco magistraturas, conforma eso una mayoría calificada porque en la ley el único voto que puede haber de mayoría calificada es de cinco votos para la calificación de la elección”, aclaró.