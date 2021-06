Variantes Alfa y Gama comienzan a tener presencia en México: Virólogos

Virólogos del país aseguraron que las variantes Alfa y Gama por COVID-19 comienzan a tener presencia en México, mientras que Delta Plus no tiene reporte, aunque se debe tener una vigilancia permanente en el país por cualquier riesgo.

En entrevista con La Razón, Alejandro Sánchez Flores de la UNAM señaló que por el momento solo se han detectado 32 casos de la variante de la India, pero todavía ninguna de la Delta Plus, sin embargo, aclaró que se debe intensificar la vigilancia epidemiológica y reforzar las medidas de escudo de la salud para evitar nuevos brotes.

“Muestreamos más de mil y solo hemos encontrado 32 casos de la variante de la India, se han contenido y no ha pasado a mayores. De la variante Delta Plus que es la misma de la India no se tiene reporte en el país, pero de cualquier manera hay que estar alerta, porque no se saben los efectos concretos de las nuevas variantes”, explicó.

El especialista dijo que las medidas sanitarias son fundamentales para evitar riesgos, debido a que el mensaje del semáforo epidemiológico ha dado una percepción de falsa seguridad, porque solamente sirve para avisar que han bajado los casos.

Además, señaló que las variantes Alfa y Gama comienzan a tener presencia en el país, aunque aún no representan un mayor riesgo.

Por separado, Óscar Sosa, epidemiólogo del Sector Salud señaló que la vigilancia epidemiológica debe reforzarse, sobre todo en los puertos y aeropuertos que son las entradas al país, ya que las variantes que se han detectado han sido principalmente de personas que provienen del extranjero.

La variante de la India ha llegado principalmente del extranjero, de personas que llegan a los puertos y aeropuertos de México, por ello el primer filtro debería ser estas entradas para evitar que ingresen estos contagios y pongan en riesgo a la población, precisó.

Además, dijo que en los estados que ha subido el nivel de riesgo como Quintana Roo o Yucatán entre otros, se debe reforzar aún más la estrategia de vacunación, ya que estas entidades pueden aumentar si no se toman medidas urgentes.

Por otra parte, Alejandro Sánchez Flores explicó que es necesario analizar con más detalle las muertes de personas que fueron vacunadas con esquema competo y aun así tuvieron COVID-19, pues hay muchos factores como su tenían comorbilidades, llegaron a tempo al médico, cuánto tiempo después de tener un esquema completo se contagiaron, entre otros.

“Otra variable es que si la vacuna que les pusieron tuvo un buen manejo en la cadena de frío y eso haya contribuido en la eficacia del bilógico. Pudo haber sido uno de estos factores o la combinación de varios, pero definitivamente se tiene que seguir investigando ya que es muy pronto para saber que es lo que pasó”, destacó.

El experto dijo que las muertes son algo que puede pasar aunque sigue siendo baja, pero se debe analizar para conocer cuáles son los factores que están incidiendo en los fallecimientos.

ntb