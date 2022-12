Plan B electoral permite impunidad e ilegalidad en elecciones: ONG

La Comisión Mexicana de Derechos Humanos advirtió que el Plan B de Reforma Electoral permitirá impunidad e ilegalidad en próximas elecciones, debido al control que se busca desde el partido en el poder.

En videoconferencia, el presidente del organismo, René Bolio, dijo que las reformas a la Ley Electoral son anticonstitucionales , ya que la aprobación para modificar leyes secundarias contradice a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, señaló que la Reforma Electoral fue aprobada a través del "mayoriteo" sin ningún diálogo o acuerdo con el bloque opositor del Gobierno.

"Van a poder hacer lo que quieran los funcionarios públicos que hoy la gran mayoría son de (el Presidente) López Obrador, estamos viendo también cómo van a utilizar no sólo los recursos, o sea el dinero público sino que estamos viendo flagrantes pre campañas; Claudia Sheinbaum está en todo el país con sus bardas, con sus discursos, el propio Adán Augusto, Marcelo Ebrard, haciendo uso de recursos desde la cancillería y eso lo vimos mal desde siempre"

Por ello, consideró que las elecciones que se vivirán desde el próximo año podrían carecer de confianza entre la población y lamentó que a pesar que existan graves problemas como el crimen organizado influyendo en muchos territorios, se optó por quitar facultades al Instituto Nacional Electoral (INE) de supervisión, lo que pone en riesgo los comicios del 2023.

"Amenaza a todos los OPLES e instituciones electorales estatales, por supuesto es una amenaza directa a su estabilidad presupuestaria a su estructura y funcionalidad; entraría en vigor estos recortes para las elecciones de 2023 que son Coahuila y el Estado de México y las va a afectar. No hemos hablado con la oposición porque ellos ni siquiera han podido hablar entre ellos, los agarró de sorpresa no tuvieron una contra propuesta simplemente votaron no"