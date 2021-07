En veda piden participar en la consulta mañana

En Culiacán, Sinaloa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rompió la veda electoral e hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la consulta para investigar los delitos cometidos por exmandatarios; además, llamó a quienes piden a no acudir a las urnas de antidemócratas.

“Yo voy a estar recorriendo caminos en la sierra de Nayarit, si hay una casilla donde voy, aquí tengo mi credencial en mi cartera, entonces sí ya expresé que voy a votar en contra, lo dije desde que tomé posesión, pero no se le puede quitar el derecho a la gente a participar, pero también que resolvamos todos”, afirmó.

Semanas atrás, el Ejecutivo había señalado que no participaría en la consulta, sin embargo a unos días de celebrarse este procedimiento cambió de opinión. Consideró importante convocar a la gente para que acuda a las urnas a votar el domingo porque se trata de convertir en un hábito la democracia participativa.

“El pueblo es el que manda y el gobierno tiene que mandar obedeciendo al pueblo, entonces hay que ir a votar en la consulta. Quienes están llamando a no participar no son demócratas o nada más son cuando les conviene, pero la democracia se tiene que ejercitar siempre”, subrayó, y criticó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) porque “es una vergüenza” que no promuevan el ejercicio.

RESULTADOS, EN LA NOCHE

Los integrantes del Consejo General del INE afirmaron que todo está listo para el desarrollo de una consulta exitosa, y junto con especialistas y académicos llamaron a la ciudadanía a participar en el ejercicio que se celebrará este domingo, con independencia de los partidos políticos.

La jornada iniciará a las 8:00 horas, con la apertura de las 57 mil 92 mesas receptoras de opinión que se instalarán en todo el país. El INE previó material para que puedan participar los 93 millones 597 mil 559 de ciudadanos registrados en la lista nominal, de los cuales, 48 millones 479 mil 663 (52.80 por ciento) son mujeres y 45 millones 117 mil 896 (48.20 por ciento) son hombres.