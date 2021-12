Ven alza por Ómicron: “la gente ya no se cuida”

Virólogos mexicanos aseguraron que es imposible detener el avance de la variante Ómicron en el país, ya que al paso de las semanas comenzarán a registrarse más casos, pues la transmisión comunitaria del virus es algo que “seguramente” se dará.

En entrevista con La Razón, el investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, Alejandro Sánchez Flores, explicó que una vez que la Organización Mundial de la Salud confirmó que la variante es cuatro veces más contagiosa que delta, las autoridades deben extremar precauciones, porque si bien no habrá más confinamientos para no afectar la economía, sí deben mandar el mensaje de su peligrosidad para que se resguarden en casa y no propaguen la enfermedad.

“El problema de este virus es que es más contagioso y aunque las vacunas servían para no tener síntomas graves con delta, con ómicron si hay posibilidad de que haya molestias menores como si se tuviera una gripa. El problema es que la gente es irresponsable y en vez que se quede en casa, seguramente no hará caso por estar vacunada, ahí es donde habrá problema si no se manda un mensaje más fuerte de las autoridades”, detalló.

Agregó que “lo único que nos puede salvar es que para el siguiente año alguna de las farmacéuticas ya ponga la información genética de Ómicron para que las vacunas sean todavía más efectivas”.

Lo que se haga en diciembre por las fiestas de fin de año, señaló, se verá reflejado hasta enero.

Alberto Campillo, virólogo de la UNAM, indicó que los estudios invitro muestran que la variante es más contagiosa, por ello, aseguró que diciembre será un mes clave para saber cómo se mueve el virus en nuestro país.

“Un confinamiento es precipitado por Ómicron, porque si bien hay ya estudios que muestran que es más contagioso, es difícil pensar en nuevos confinamientos, aunque diciembre será un mes clave para conocer más de la variante”, añadió.

El experto detalló que es difícil detener el avance de la variante y un aumento de contagios en el país, porque “seguramente” se dará una transmisión comunitaria en algunas semanas cuando el virus esté aún más presente en México.

Irasema Rodríguez, neumóloga del Sector Salud, precisó que los hospitales deben estar preparados para recibir a más personas positivas, a fin de que el sistema de Salud no se satura y quiebre como en su momento estuvo en el país.

El dato: Expertos coinciden en que Salud debe reforzar la vacunación en entidades donde el proceso va lento y con sectores vulnerables.

Agrega el país tres mil 180 contagios y 293 muertes

la secretaría de Salud (Ssa) informó que en las últimas 24 horas se registraron tres mil 180 contagios y 293 fallecimientos por Covid-19, por lo que suman tres millones 911 mil 714 casos acumulados y 296 mil 186 muertes en lo que va de la pandemia.

Respecto a los casos activos, se reportan 20 mil 241, así como 574 mil 116 sospechosos.

Las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de contagios son la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, que en conjunto conforman el 65 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país.

En cuanto a hospitalizaciones, la Ssa registró una baja de 89 por ciento, mientras que las camas generales presentan una ocupación de 17 por ciento y con ventilador, 12 por ciento.

Hasta ayer, suman 79 millones 202 mil 068 personas vacunadas.