Víctor Villalobos defiende soberanía alimentaria ante diputados

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos, compareció ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde defendió el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, mientras que el bloque opositor cuestionó los apoyos otorgados a los productores.

“Quisiera comenzar agradeciendo a nuestros productores, quienes durante los difíciles meses de la pandemia han mantenido la producción y la disponibilidad de alimentos. Creo que todos tendríamos que hacerles un merecido reconocimiento como lo que son: héroes y heroínas de la alimentación”, expresó ante aplausos del bloque de diputados de la 4T.

Durante la comparecencia por el Tercer Informe de Gobierno, Villalobos Arámbula destacó la reducción de la dependencia de importaciones de productos básicos como el maíz, frijol, trigo, arroz, leche y carne de res, cerdo y ave.

El secretario apuntó que de acuerdo con Coneval, entre 2018 y 2021 800 mil personas salieron de la pobreza rural. Además, destacó que México ocupa el séptimo lugar en agroexportación con envíos a 192 países.

En la ronda de posicionamientos, la morenista María del Carmen Bautista aseguró que el campo y la 4T “van por buen camino”, ya que se ha aumentado el presupuesto para este sector.

“Los resultados están a la vista, estamos recuperando el campo del estado de abandono en el que lo dejaron. Por eso le digo a la oposición que no denuesten, no calumnien, no injurien”, manifestó.

En su intervención, la panista Sonia Rocha señaló que persisten deudas por la atención a campesinos y pequeños productores rurales. Mientras, su bancada sostuvo una lona al frente con la frase “Sin campo no hay ciudad”.

Durante la ronda de preguntas, el secretario aseveró que “no hay abandono (del campo), sino que estamos en el proceso de la recuperación. Prueba de ello es que, como señalé —y lo reitero—, y está para comprobarse, el año pasado en el campo, el único sector que creció al dos por ciento es precisamente la agricultura”.

El secretario explicó que la imposibilidad de 11 estados para vender sus becerros a Estados Unidos fue una decisión unilateral que no fue consultada con las autoridades mexicanas, a pregunta del diputado de MC, Gerardo Gaudiano.

“Estamos en ese proceso y vale decir que la próxima semana, tanto el director en jefe de Senasica como un servidor, tendremos reuniones con el secretario de Agricultura de Estados Unidos en el estado de Iowa, donde este y otros temas serán parte de nuestra agenda bilateral”, apuntó. Villalobos.

La priista María de Jesús Aguirre expuso que no existe un programa exclusivo para mujeres rurales, quienes son proveedoras de sus familias.

En respuesta, el titular de Sader destacó que un 34 por ciento de los beneficiarios de los programas impulsados por la Secretaría son mujeres, un sector que había sido desatendido antes.

El dato: Al ser cuestionado por José Aguilar, del PT, sobre el programa Crédito Ganadero a la Palabra, que dejó de operar en 2020, Villalobos aclaró que está en ajustes.

FGR