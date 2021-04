"Victoria murió porque el Estado no cuida a las mujeres": senadora Nancy de la Sierra

La muerte de Victoria Esperanza Salazar se produjo porque el Estado mexicano no asume su responsabilidad de cuidar a las mujeres, manifestó la senadora del Partido del Trabajo, Nancy de la Sierra.

En entrevista con La Razón, la legisladora poblana advirtió que cada día 11 mujeres son asesinadas en nuestro país, lo que refleja un grave problema social.

“Once feminicidios diarios nos dicen que algo está sucediendo y algo se está haciendo mal y creo que tiene mucho que ver con esta falta de asumir esta responsabilidad del Estado de cuidarnos a las mujeres como una prioridad y por supuesto el llamado a las autoridades de todos los niveles a que se indague el homicidio”, manifestó Nancy de la Sierra.

Dijo que en este caso es necesario hacer un enérgico llamado a las autoridades locales de seguridad, pero también al poder judicial porque el 98 por ciento de los casos denunciados por las mujeres no son atendidos o quedan impunes.

“Más cuando una persona ya había comentado que había presentado una denuncia a la cual no se le había dado seguimiento, entonces creo que tenemos un grave problema de justicia en nuestro país y tenemos que abonar todas y todos para que se controle” demandó la legisladora petista.

De la Sierra Arámburu lamentó que en nuestro país haya indignación por las protestas femeninas, pero no se hace mucho para dar respuesta a sus demandas.

“El tema es que no se está atendiendo el caso de las mujeres de manera pronta y expedita como debiera de ser y sobre todo cuando estamos hablando de un incremento en la violencia política de este país. Necesitamos hacer bien nuestro trabajo y con toda la seriedad del caso, por supuesto con las ganas de que las mujeres sigamos libres y trabajando”, expresó la senadora del PT.

Nancy de la Sierra aseguró que hoy se visibilizó el problema de las mujeres migrantes por el caso de Victoria Esperanza Salazar, pero es un tema recurrente en todo el territorio nacional.

“Con qué confianza una mujer salvadoreña llega a un estado sea o no migrante, eso es lo menos importante, a denunciar porque cree en la justicia en México y le salimos con estas cosas, de verdad estoy muy enojada y vamos a seguir tomando acciones, no solamente no serán exhortos, buscaremos hacer iniciativas, hasta que nos escuchen las autoridades de todos los niveles, de todos los estados del país lo que le hacen a una nos lo hacen a todas, sea de donde sea no nos importa”, concluyó la senadora De la Sierra.