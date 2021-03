Acusa Cabeza de Vaca a la UIF de violar sus derechos

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, aseguró que las acusaciones en su contra realizadas recientemente por Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lesionaron sus derechos humanos a la privacidad y su presunción de inocencia, además de que no hay ninguna prueba que las respalden.

En una carta dirigida a la opinión pública que difundió en sus redes sociales, rechazó que esté vinculado con el Cártel de Sinaloa o con algún otro grupo delictivo, y negó que haya corrupción en los contratos de obra pública de la entidad que dirige.

Uno de los señalamientos realizados por el titular de la UIF es que, presuntamente, el mandatario recibió un préstamo de una sociedad financiera de objeto múltipe (Sofom) financiada con recursos de la organización criminal, para la adquisición de un departamento.

El gobernador indicó que si bien acudió personalmente a solicitar un financiamiento a una institución que presta servicios al público, él no tenía la responsabilidad de verificar la licitud y origen de los recursos materia del préstamo, pues “ésa era una obligación de las autoridades”.

“Me permito resaltar que en las denuncias de la UIF, no se lleva cabo referencia alguna a que esa Sofom hubiese sido financiada por el Cártel de Sinaloa, no hay dato alguno en el expediente del que se pueda inferir ese hecho y por ello, no es materia de la solicitud de la Fiscalía”, manifestó.

"Esa operación fue absolutamente lícita y el crédito fue cubierto, como se reconoce en las propias diapositivas que se presentaron en esa audiencia. Me permito resaltar que en las denuncias de la UIF, no se lleva cabo referencia alguna a que esa Sofom hubiese sido financiada por el Cártel de Sinaloa", argumentó en un comunicado dirigido a la opinión pública.

Sobre las acusaciones de corrupción en el proceso de contratación de las obras públicas de Tamaulipas, indicó que el día de la sesión, se presentaron fotografías desactualizadas de un predio, para sostener que no se realizó un Centro de Justicia para las Mujeres, obra que estaba programada en el terreno mostrado.

En la sesión también se dijo que existen diversos bienes en México y Estados Unidos, para insinuar que es propietario de ellos. En su defensa, indicó que él sólo posee los inmuebles que aparecen en sus declaraciones patrimoniales y no tiene ninguna relación con otros.

Gráfico

“No existe en el expediente ningún dato que me vincule con bienes a nombre de terceros y en la audiencia, aun habiéndose solicitado, no se aportó información en ese sentido”, apuntó.

Sobre la supuesta discrepancia entre sus ingresos declarados y los depósitos en sus estados de cuenta bancarios, indicó que esas supuestas inconsistencias se explican plenamente con contratos de crédito bancario que no constituyen ingresos acumulables fiscalmente.

Reiteró que, en dicha audiencia, se realizaron diversas inferencias y afirmaciones que lo involucran con actividades y negocios en los que no participó, como la industria de energía eólica, la construcción o la industria petrolera, todas ellas sin pruebas.

“Acreditaré cabalmente mi inocencia. Tengan la seguridad que así será”, finalizó.