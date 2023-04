Vinculan a proceso a funcionario del INM por muerte de 40 migrantes

Un juez vinculó a proceso a Antonio Molina, director general de Control y Verificación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), por su responsabilidad en la muerte de 40 migrantes en un centro de retención migrante en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A pesar de la vinculación a proceso y los esfuerzos de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva, el juez de la causa no la concedió, por lo que enfrentará su proceso en libertad.

El delito por el cual se le imputó al funcionario es por ejercicio ilícito del servicio público y el juez fijó tres meses para el término de la investigación.

En la audiencia se acusó a Antonio Molina de omisiones al no proteger a los migrantes que se encontraban en el centro de retención, además de no garantizar condiciones adecuadas para mantener a las personas en el lugar. De esta manera se le culpó no abre supervisado las condiciones del centro a pesar de que se sabía estaba en el estado.

Recordar que las medidas cautelares son presentación periódica mensual y la prohibición de salir del país.

