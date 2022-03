Violencia y presupuestos, temas pendientes en 8M: Rubén Moreira

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez aseguró que el tema pendiente en este 8 de marzo es la violencia y el tema presupuestal a favor de la lucha de género.

En entrevista posterior a la inauguración de la exposición fotográfica “El PRI Impulsor de las Mujeres”, el coordinador tricolor detalló:

“Bueno, la violencia es una. Creo que la violencia es un tema que es reiterativo y que no podemos dejar a un lado. El otro son los presupuestos. Creo que el tema de los presupuestos es muy importante, porque ya lo dijimos, si no hay presupuesto, si no hay dinero, pues los derechos no se pueden ejercer”. Rubén Moreira

El priista aseveró que si una mujer es golpeada no tiene a dónde ir porque se cerraron los centros de justicia o si una mujer tiene que salir a trabajar, no tiene dónde dejar a sus hijos porque no hay estancias o no hay escuelas de jornada completa.

“El hecho que quiten las escuelas de tiempo, horario ampliado o jornada completa, no solamente afecta a las mujeres por el lado de que no tienen dónde dejar a sus muchachos, también afecta a las niñas que reciben una educación de menor calidad, o sea, es un efecto digamos, sí, y de varias partes. Entonces creo que son agendas pendientes”. Rubén Moreira

La lucha de las Mujeres por una vida sin violencia, con igualdad y mayores oportunidades está viva y bien respaldada por el @GPPRIDiputados y el @PRI_Nacional.



Rubén Moreira destacó en torno a las vallas que amanecieron custodiando Palacio Nacional, que descalifican las causas de las mujeres, ya que las autoridades están para escuchar las causas y hacer efectivos sus derechos. Además, reiteró la falta de presupuesto, así como la cancelación de las Escuelas de Tiempo Completo.

El priista reconoció que haya más mujeres en el plano legislativo y gubernamental pero aclaró que no se pueden seguir bloqueando las causas de las mujeres.

