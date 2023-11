'Vuelta a la página': PAN, PRI y PRD superan sus diferencias, destaca Xóchitl Gálvez

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, resaltó que una vez resueltas las diferencias entre los tres partidos y con el registro formal de la coalición Fuerza y Corazón por México, le darán la vuelta a la página para concentrarse en la contienda de 2024.

Entrevistada por los medios de comunicación en el contexto del evento que encabezó en Delicias, Chihuahua, resaltó que los partidos hayan sido generosos y cedieran en sus posturas para alcanzar un acuerdo.

“Yo lo que le pedí a los presidentes –Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano– es que todo mundo cediera, que si cada quien se sentaba con sus posturas no íbamos a avanzar. Fue el motivo por el que no me pudieron acompañar los presidentes el día de ayer, pero para mí muy bien, porque se resolvió el tema y ya podemos darle la vuelta a la página y concentrarnos en lo que viene, que viene la contienda muy fuerte”, comentó.

Ante el reclamo de algunos inconformes de la alianza, como Adrián Rubalcava y Sandra Cuevas, reconoció que siempre habrá quien no comparte las decisiones que se toman, pero manifestó que, en lo personal buscará conciliar con todos los actores.

Descartó que ella les vaya a ofrecer espacios como candidaturas, porque “o me concentro en palomear candidaturas o me concentro en recorrer el país. Yo lo que he pedido es que se pongan los candidatos más competitivos”.

te puede interesar Corte de agua en Tampico: a qué hora de inicia, colonias afectadas y todo lo que tienes que saber

Xóchitl Gálvez afirma que no sabe quién es Samuel García



Cuestionada sobre las afirmaciones de Samuel García, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano respecto a que ocupa el segundo lugar de las preferencias electorales, por encima del Frente Amplio por México, Gálvez ironizó: “Samuel dice que el Cuchillo II está funcionando, así es que imagínense”.

Y ante la insistencia de los reporteros sobre el precandidato presidencial emecista, Gálvez enfatizó: “Ni sé quién es Samuel García, la verdad”.

Respecto al decreto presidencial para los trenes de pasajeros, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, consideró que es un tema que el presidente Andrés Manuel López Obrador “tendrá que estudiar un poco más”, porque comentó que aunque el gobierno se dé el lujo de perder dinero, las empresas están diseñadas para ganarlo.

Síguenos también en Google News

Leo