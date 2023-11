Xóchitl acusa a AMLO de enviar “terna chafa”

La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseveró que el mandatario Andrés Manuel López Obrador va a terminar por designar directamente, “como un autoritario” a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Luego de que el Senado de la República rechazó la terna que envió el Ejecutivo federal, la política hidalguense consideró que va a seguir todo el procedimiento y va a mandar una nueva lista “chafa”.

Consideró que la intención final es nombrar a la nueva ministra, “porque no quiere perfiles capaces, sino que lo obedezcan”. “El Presidente tiene claro: va a mandar otra terna chafa, con todo respeto para él, porque no manda perfiles brillantes, capaces, porque quiere tener ministros a modo, que lo obedezcan, no independientes y eso está mal, va a acabar nombrando una terna que se le rechazará y va a nombrar, como un autoritario que es a la próxima ministra de la Corte”, declaró .

Entrevistada durante su visita a Reynosa, Tamaulipas, donde sostuvo diferentes encuentros, como con empresarios y mujeres que trabajan en las maquiladoras, señaló que, a diferencia de Claudia Sheinbaum, abanderada presidencial de Morena, PT y PVEM, ella no necesita recibir instrucciones en Palacio Nacional.

“No, yo soy una mujer independiente, autónoma, que piensa por sí misma y a mí no me van a llamar para decirme lo que tengo que hacer”, afirmó al tiempo de señalar que a su contrincante “le urge la orientación de López Obrador y los recursos del Gobierno, porque su campaña no prende”.

En el evento que encabezó con militantes del PAN, PRI y PRD de Tamaulipas, así como de los denominados “xochitlovers”, la precandidata pidió a los asistentes no dejarse afectar por las encuestas.

“No le hagan tanto caso a las encuestas, en la última elección de Argentina decían que Milei iba a perder y acabó ganando por 11 puntos. Necesitamos, más que estar pendientes de las encuestas, ponernos a trabajar (...) va a ser muy importante lo que hagamos los próximos seis meses”, expresó.

Ante la pregunta de si es posible que se incorpore el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a su equipo de campaña para atender el tema de seguridad, comentó que por el momento no participa.

Ante la pregunta de cómo se puede resolver el problema de violencia, Gálvez Ruiz sostuvo que, en principio, se debe cambiar la estrategia de “abrazos, no balazos”, que implementó el Gobierno federal. Dijo que si Rosa Icela Rodríguez considera que todo está bien, entonces debería visitar Tamaulipas para conocer la realidad.