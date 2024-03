Xóchitl Gálvez acepta firmar compromiso por la paz convocado por Iglesia católica

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, anunció que firmará el compromiso por la paz, al que convocó la Iglesia católica a los aspirantes presidenciales, porque consideró que tienen más información sobre la inseguridad que hay en el país que el propio presidente de la República.

Dijo que, aunque todavía no conoce a detalle el contenido del documento, tiene la disposición de participar en la convocatoria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), por lo que la firma se realizará el próximo 11 de marzo.

“Todavía no conozco el contenido del acuerdo, prometo leerlo y en la siguiente conferencia les doy mis puntos de vista, sé que lo acaban de publicar, pero sí voy a estar ahí, y yo creo que es momento de que la iglesia también sume, porque si hay alguien que tiene aunque sea una capillita en cada localidad es la iglesia, tanto evangélica, un templo, o la católica, una pequeña capilla, entonces creo que tenemos que trabajar…

De la seguridad de las y los mexicanos me encargaré yo, sin pretextos. Anuncio algunas de mis propuestas para tener un #MxSinMiedo. Conferencia sin miedo a la verdad desde CDMX. #LaCampañeta https://t.co/Nrj9GPwQR1 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 4, 2024

leer más Propone Xóchitl Gálvez terminar con escasez de agua en el Valle de México

“Creo que sí es importante trabajar con la iglesia, porque ellos sí saben qué está pasando en el territorio, saben más qué está pasando en el territorio, saben más qué está pasando en el territorio que el presidente”, declaró.

Durante su conferencia de prensa en la Ciudad de México, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD precisó que hasta el momento no ha sido contactada por grupos del crimen organizado .

“Yo no he tenido ningún ofrecimiento ni se me van a acercar con todo lo que les mandé decir desde Fresnillo (Zacatecas), que los voy a encerrar, no creo que tengan ganas de platicar conmigo”, expresó.

Asegura Xóchitl Gálvez que no hará la guerra de Calderón ni abrazará delincuentes como AMLO

Xóchitl Gálvez puntualizó que su propuesta de seguridad para México no va ni con la guerra que propuso Felipe Calderón ni con los abrazos a la mamá del Chapo a los que, aseguró, les quiere dar continuidad la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum.

Xóchitl Gálvez ofreció más detalles de su propuesta para garantizar un México seguro y respondió a las críticas de la candidata de la coalición de Morena, PT y PVEM contra su estrategia de seguridad.

Específicamente, Xóchitl Gálvez señaló que no se trata de la guerra que emprendió Calderón, como la busca desacreditar Claudia Sheinbaum, pero tampoco de mantener los abrazos a los delincuentes y enfatizó que aplicar la ley tampoco implica enfrentarlos a balazos.

“La candidata lo que quiere es seguirle dando abrazos a la mamá del Chapo y yo no voy a consentir al Chapo, yo no voy a consentir al Chapo, la candidata quiere que siga una estrategia de seguridad que ha sido totalmente laxa con los delincuentes, yo voy a proteger a los ciudadanos…

“Yo no voy ni con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO, yo voy con una propuesta inteligente, seria, que le va a poner recursos, regresarle los recursos a las policías municipales no es seguir con la guerra, darle recursos a los gobiernos estatales, pues es lo que más quisieran, los gobiernos de Morena deben estar felices con esta estrategia de seguridad, porque no sólo abandonó a Guanajuato el presidente, abandonó a Zacatecas, a Michoacán, a Sonora, a Sinaloa, tiene abandonado al país para meterlo en obras faraónicas, conmigo, los estudiantes sí van a poder ir a la universidad, no van a tener que tirarse pecho tierra con las balaceras que se dan en los estados, la verdad es que ella es que continúe la corrupción”, manifestó.

Xóchitl Gálvez enfatizó que no tiene miedo de usar la fuerza del Estado y dijo que a pesar de que no buscará priorizar el enfrentamiento, cuando sea necesario no va a permitir que al Ejército lo saquen a escobazos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM / FGR