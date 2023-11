Salida de Omar Fayad del PRI dejó crisis en Hidalgo, admite Xóchitl Gálvez

La precandidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, reconoció que en su estado natal, Hidalgo, es necesario recomponer el ambiente político, porque la salida de Omar Fayad del PRI dejó una crisis.

Entrevistada por los medios de comunicación tras el evento que encabezó en el Poliforum Chihuahua, señaló que aunque no inició su campaña en tierras hidalguenses, sí es prioritario para ella ir para atender el problema que dejó el exgobernador.

“Era importante arrancar con el símbolo de la X (en Chihuahua) y me gustó, me gustó arrancar con el mensaje hacia las mujeres en Ciudad Juárez e iré a Hidalgo en su momento y, obviamente, sabemos la crisis que se está viviendo en Hidalgo con la salida de Omar Fayad, el PRI en fin”, comentó.

No obstante, aseguró que pese a las complicaciones en el priismo hidalguense, confía en recomponer la situación, sobre todo porque ella tiene muchos seguidores. “Hay que recomponer Hidalgo, pero yo creo que en Hidalgo más que los partidos, pues hay una un buen de seguidores de Xóchitl”, señaló.

La abanderada presidencial del PAN, PRI y PRD aseguró que, a diferencia de Claudia Sheinbaum y Samuel García, hará una campaña de tierra.

“Yo siempre he sido una mujer de tierra. Yo lo dije desde un principio, que una vez que empezara la campaña me iban a ver recorrer de manera incansable. Caminamos entre la ida y la vuelta casi ocho kilómetros en Coyuca, con un calor tremendo y la gente la verdad es que se entregó y pues me fui a meter a territorio morenista”, comentó.

Ante la pregunta de si se enfrenta a una elección de Estado, Gálvez aseveró que era algo que se conocía de antemano: “Pues ya lo sabemos, con mucho dinero, pero con una muy mala candidata”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR Galardonan a deportistas hidalguenses con el premio estatal del deporte 2023

En su mensaje ante los asistentes al Poliforum Chihuahua, subrayó que pese a toda la oposición que tuvo su postulación, “aquí estamos, así lo quisieron millones de ciudadanos que nos dieron su firma”.

“Dicen que nuestra meta es difícil, que no vamos a poder, no me sorprende, porque toda mi vida he tenido que chingarle y demostrar el doble”, enfatizó.

Xóchitl Gálvez subrayó que a diferencia de la otra candidata, ella no está dispuesta a obedecer ni a dejar de soñar: “Desde niña me prohibieron que soñara y me quisieron obligar a obedecer, como una que ya sabemos que obedece”, declaró.

Síguenos también en Google News

Leo