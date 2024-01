Xóchitl Gálvez advierte que PAN, PRI y PRD no permitirán que AMLO toque a los órganos autónomos

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, le advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que los partidos que la respaldan no van a permitir el retroceso de su propuesta para desaparecer los órganos autónomos.

Entrevistada en Acámbaro, Guanajuato, previo a su cierre de campaña, señaló que es evidente que al Presidente de la República le molesten órganos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), porque es el que ha revelado parte de sus escándalos.

“Claro que al presidente de molesta al Inai, porque es el que dio a conocer los contratos de Dos Bocas, es el que ha dado a conocer los contratos de medicamentos de los amigos de sus hijos, entonces en ese sentido tenemos que defender al Inai porque no es una institución del presidente, sino de los mexicanos”, manifestó.

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México sostuvo que a López Obrador también le molesta la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) porque “quiere tener a los medios amarrados”.

“Es un retroceso al pasado, y seguramente el PAN, el PRI y el PRD no lo van a permitir. Que sepan una vez que en este país va a haber contrapeso, le guste o no le guste”, enfatizó.

Ante la pregunta sobre la obligatoriedad de los debates que determinó el Instituto Nacional Electoral (INE) y el comentario de Gerardo Fernández Noroña de que es una majadera, Xóchitl Gálvez reiteró que lo que quiere es que Claudia Sheinbaum se dispongan a comprobar su afirmación de que México está bien.

“Una majadera por pedirle que debata, pero no en esos formatos del INE todos acartonados. Que debatamos cara a cara en un medio de comunicación, con tiempo libre, pero la verdad es que no le va a entrar, porque no quiere decirle a los mexicanos el problema que hay con la inseguridad, el problema que hay con la salud, el problema que hay con la salud.

“Ella dice que México está bien. Yo la quiero que me demuestre que México está bien.

Que le pregunte a la gente de Guanajuato lo que está viviendo con la delincuencia, que el presidente no ataca. Es la obligación del presidente entrarle a combatir la delincuencia organizada en Guanajuato. Que deje de dar pretextos al presidente y se presente aquí en Guanajuato y le dé la cara a los guanajuatenses”, aseveró.

La política hidalguense también demando al presidente López Obrador que “se deje de hacer guaje” y entre a investigar los presuntos actos de corrupción por parte de sus hijos, para que demuestre que realmente va a abatir este flagelo.

