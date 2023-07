Xóchitl Gálvez amplía denuncia contra AMLO; 'el presidente tiene miedo', afirma

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, presentó una ampliación a la denuncia que hizo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Instituto Nacional Electoral (INE), porque continúa violando la ley y las resoluciones de los consejeros, al referirse a ella desde su conferencia mañanera.

Entrevistada en el Senado, afirmó que los ataques diarios que recibe por parte del titular del Ejecutivo federal se deben a que “el presidente tiene miedo, tiene miedo y ya se le notó”.

“Es que sus corcholatas son de flojera, no son divertidas, no levantan, hacen más de lo mismo, van a seguir con más de lo mismo, salí, no me atendió, primero no me abrió, ahora que se aguante, voy bien, no va a tener de dónde agarrarme, así se meta a mi información del SAT, las mujeres facturamos, como dijera Shakira, las mujeres facturamos no lloramos, mis hijos trabajan en mi empresa, dónde trabajan sus hijos”, declaró.

Subrayó que su empresa está formada desde hace 31 años y ha tenido contratos con todos los gobiernos, no únicamente con el de Fox.

Al referirse a los señalamiento del presidente López Obrador respecto a que defiende al Inai porque tiene contratos con el organismo de transparencia porque tiene contratos, indicó que tenía un contrato que perdió en 2020, porque otra empresa se lo ganó.

“Gané un contrato de una licitación de tres millones y lo perdí en 2020, lo perdí y a la buena, llegó otra empresa y nos ganó, no tengo ningún contrato en el Inai, el de 2019 lo había ganado en el 2018”, comentó.

Aseveró que el presidente de la República la odia porque es una empresario exitosa: “Si le sorprende que de vender gelatinas me convertí en empresaria, eso es lo que yo quiero que pase a más mexicanos, por qué conformarnos con no salir adelante, el presidente me odia por ser exitosa”, manifestó.

La aspirante a ser la responsable de construir el Frente Amplio por México aseveró que no se va a convertir en una bandida como, dijo, son Ignacio Ovalle o Manuel Bartlett.

Por eso, señaló que ratificó su denuncia contra el presidente López Obrador ante el INE: “Hoy la presenté, es una ampliación a la queja porque sigue declarando, a mí ya me notificó el INE, el presidente sigue violando la ley, su coraje es que no soy su corcholata de Morena”, subrayó.

