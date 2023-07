Revelación de AMLO sobre Xóchitl Gálvez es 'delicada': Ricardo Monreal; tiene derecho a denunciarlo

El aspirante presidencial por Morena, Ricardo Monreal, calificó como "delicada"” la revelación hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los contratos de las empresas de la aspirante al mismo cargo por la oposición, Xóchitl Gálvez.

A su paso por el estado de Baja California Sur, el excoordinador de Morena en el Senado opinó que los datos dados a conocer no deberían minimizarse, pues las personas públicas siempre están sometidas al escrutinio, el cual también aplica para empresarios que se involucran en la política, porque “la rendición de cuentas es para todos.

"Yo no quisiera objetivizar atacar a nadie pero la revelación del presidente de hoy de estos días sobre cuentas y sobre datos información es delicada. Yo no la minimizaría, el hombre público siempre está sometido al escrutinio; el político que se dedica a la política siempre está siendo observado y vigilado por la sociedad, y el empresario que somete a la política también".

Por ello insistió en que es necesario que los políticos se deslinden de donde pueda existir conflicto de intereses, tráfico de influencias en el ejercicio de la función pública.

Al ser cuestionado sobre si está de acuerdo o no con el uso de los recursos del Estado para atacar a un contendiente, respondió que no y que no cree que el Presidente lo haga; sin embargo, también comentó que el mandatario sólo ejerce su derecho de réplica ante los "ataques" que recibe todos los días.

También negó que al revelar información financiera de empresas privadas el presidente haya violado la ley, porque opinó que él actuó de manera correcta.

Luego de mencionar que la senadora panista está en su derecho de interponer una denuncia contra el titular del Ejecutivo Federal, también debería clarificar el origen y manejo de sus empresas para despejar dudas.

El zacatecano también vaticinó que el clima electoral se pondrá “más bueno” y la polarización crecerá conforme avance el tiempo de cara a los comicios del próximo año.

DAN