Xóchitl Gálvez asegura que no es una mujer que se angustia por 'el famoso atentado'.

Xóchitl Gálvez puntualizó que no es una mujer que se angustia, por lo que ante “el famoso atentado” que se ha mencionado en los últimos días, ella no va a alterar su vida cotidiana, pese a que no vive en Palacio Nacional ni trae camionetas blindadas como el Presidente de la República.

En conferencia de prensa en su estado natal, Hidalgo, donde sostuvo diferentes actividades, incluyendo una rodada, se refirió a las declaraciones presidenciales sobre el tema y dijo que se debe dejar de exagerar.

“Respecto al famoso atentado, imagínense, ayer viajaba mi hijo conmigo en la camioneta, no soy una mujer que se angustia, yo no le debo nada a nadie, por qué me tendrían que hacer algo, yo creo que están exagerando tanto los medios o las personas que piensan en eso, entiendo que hay cosas que pasaron, pero ni traigo escoltas, ni voy a traer escoltas ni me voy a bajar de la bicicleta, punto, yo voy a seguir con mi vida cotidiana.

“A ver, a Colosio lo cuidaba el Estado Mayor Presidencial y lo mataron, no es garantía de traer 200 escoltas para que no te pase nada, entonces no me compro los miedos, no me compro las angustias, yo voy a seguir caminando el país y pues aquí tengo a San Benito cuidándome, que me los han regalado, la gente te da cosas en el afán de creencia y yo se los agradezco, porque sé que lo hacen de corazón y pues hasta ahí, porque yo ni vivo en un palacio ni tengo las camionetas blindadas que tiene el presidente para que me anden cuidando”, manifestó.

La senadora panista dijo que estima que esta misma noche presentará la denuncia en la Ciudad de México en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por las violaciones al Código Fiscal y al secreto bancario.

Sin embargo, dijo que la relacionada con violencia política de género ya la presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por las ofensas que, consideró, le hizo.

“La (expresión) del globo inflado se la pasé, porque soy como un cohete a la luna, o sea, voy demasiado rápido pa’arriba, el globo va despacio, esa se la paso, esa no hay bronca, la que no le paso es que piense que un grupo de hombres me controla, esa es violencia política en razón de género y lo que el presidente quiere impedir es que yo sea la próxima representante de este Frente Amplio opositor”, aseveró.

Al respecto, Gálvez tuiteó que es necesario hacer “un llamado a la serenidad no es genuino si todos los días se provoca violencia con la palabra. Se debe predicar con el ejemplo. Por eso, yo sigo en lo mío: escuchando y dialogando; hablando de amor y no de odio. Hoy los saludo muy contenta desde mi tierra”.

Afirmó que va bien en las encuestas y en la recolección de firmas, de las cuales ya suma más de 200 mil, pero aseguró que “si deciden poner a otra gente, yo me voy a sumar, porque en democracia se gana y se pierde y si no soy yo, estaré con la persona que sea”.

